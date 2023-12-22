رامي جمال يطرح البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة «أهي مشيت» (صورة)

طرح المطرب رامي جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة «أهي مشيت»، والتي تجمعه بالمطرب فريد.

ونشر جمال البوستر الدعائي معلقا: أهي مشيت كلمات جمال الخولي ألحان رامي جمال، توزيع زاك، تصوير بوستر شريف مختار، إنتاج أحمد جمال الفقي.

أعمال رامي جمال

وطرح أمس رامي جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البرومو الدعائي لأغنية أهي مشيت وعلق عليه قائلا: «أهي مشيت الشتا وأغانيه.. ربنا معاكم بقى».

يذكر أن «جمال» تصدر تريند موقع الفيديوهات «يوتيوب» بأغنيته الجديدة «جيت متأخر»، التي طرحها مؤخرا، وهي من كلمات الشاعر محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر، وهندسة صوتية محمد مجدي.