رامي جمال يتصدر ترند يوتيوب بـ«جيت متأخر»

تصدر المطرب رامي جمال، تريند موقع الفيديوهات يوتيوب، بأغنيته الجديدة «جيت متأخر»، التي طرحها الأسبوع الماضي، واقتربت من تحقيق مليون مشاهدة.

رامى جمال يتصدر تريند يوتيوب

الأغنية من كلمات الشاعر محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر، هندسة صوتية محمد مجدى، وتقول كلماتها: «لا جيت متأخر أيوه خلاص مابقاش نافع روح بقا ليه راجع.. عايز ايه بتقولي وحشتك، والمفروض أنا أكون عادي، لا تلاقيك فاضي قولت اراضيك مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين».

وكان آخر أغانى رامي جمال أغنية «هيدا يتكلم»، منذ شهرين، والتى تجاوزت مليون ونصف مشاهدة، وتعاون خلالها مع الشاعر محمد البنداري، وألحان محمد شحاته، وتوزيع وماكس ماستر أحمد عبد السلام.

وتقول كلماتها :«لسه هيبدأ يتكلم عن انه في زمني اتحمل شافني وانا معدي بسلم بصلي مقدرش يكمل كداب ومأجل أسفه حتي الناس جنبه اتكسفوا عرفوا انه معايا استندل هرد ومن حقي استبيع مشواره بقي صعب يشقي مش حلوة أفضل مستجدع و اتساهل تاني في حقي لسه هيبدأ يتكلم».