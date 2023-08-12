. «صحة الشرقية»: 7 إرشادات عند استخدام الأنسولين لمرضى السكر

كشفت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة عن ضرورة اتباع عدة إرشادات عند استخدام الأنسولين.

إرشادات استخدام الأنسولين

وأوضحت مديرية الصحة خلال نشرة صحية إرشادات استخدام الأنسولين على النحو التالي:

- تحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية قبل استخدام جرعة الأنسولين.

- من الأفضل إخراج الأنسولين من الثلاجة قبل الاستخدام بـ 30 دقيقة، حتى يصل لدرجة حرارة الغرفة لتجنب الإحساس باللسع عند الحقن.

- إذا كنت تستخدم الأنسولين العادي فتحقق من عدم وجود أي جُزیئات أو تغير لونه «يجب أن يكون شفاف وعديم اللون»

- لا تستخدم الأنسولين إذا كان مجمداً أو إذا رأيت أي كتل أو جزيئات به.

- عند استخدام الإنسولين المخلوط أو الإنسولين متوسط المفعول يجب قلب الزجاجة أو الأقلام أو لفها برفق بين راحة اليد 10 مرات لإعادة تعليق الأنسولين ليبدو بشكل موحد.

- إذا كنت تستخدم الأنسولين المخلوط فتحقق من عدم وجود أي تجميد أو كتل في الأنسولين داخل الزجاجة.

- عند خلط الأنسولين قصير أو سریع المفعول مع الأنسولين متوسط أو طويل المفعول يجب سحب الأنسولين قصير أو سريع المفعول (الصافي) إلى السرنجة أولاً.

إرشادات عند استخدام الأنسولين

- يمكن حقن الأنسولين تحت الجلد في الجزء العلوي من الذراع والجوانب الأمامية والجانبية للفخذ والأرداف والبطن، إذا كان المريض نحيفاً قم بطي الجلد بين إصبعين برفق.

- عند وجود هواء بالقلم اضبط وحدتين وامسك القلم وهو متجه لأعلى ثم اضغط على زر الحقن حتى النهاية.

- يوصي بتغيير موضع الحقن داخل نفس المنطقة لتجنب الاختلاف في امتصاص الجرعة من يوم لآخر (يمتلك البطن اسرع معدل امتصاص يليه الذراعان والفخذان والردفان)

عند استخدام القلم المعبأ سابقاً، اترك الإبرة تحت الجلد لمدة 6 ثوان قبل إزالتها لضمان إعطاء الجرعة كاملة.