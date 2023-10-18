خطوات تخزين قلم الأنسولين بشكل صحيح.. كيف تحافظ على فاعليته؟

أوضحت هيئة الدواء المصرية، أن تجميد الأنسولين لا يحافظ على فعاليته، موضحة أنه يجب تخزين الأنسولين داخل الثلاجة عند درجة حرارة 2- 8 درجات مئوية.​

وأكدت الهيئة أنه يجب عدم تعرض الأنسولين للتجميد أو للحرارة أو الضوء المباشر لأنها تؤثر على فاعليته.​​

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، الخطوات الصحيحة لتخزين قلم الأنسولين للحفاظ على فعاليته، وفقا لما أوضحت هيئة الدواء المصرية.

الخطوات الصحيحة لتخزين قلم الأنسولين

1- لا يتم تخزين القلم بإبرة متصلة.

2​- يجب اتباع تعليمات التخزين على الملصق أو نشرة العبوة المرفقة مع الأنسولين. ​

3- يمكن تخزين الأقلام غير المفتوحة في الثلاجة حتى تكون جاهزة للاستخدام.

​4- يجب تخزين قلم الأنسولين في مكان بارد وجاف.

5​- يجب عدم ترك قلم الأنسولين في ضوء الشمس المباشر. ​

6- يجب التخلص من الأقلام المجمدة أو المعرضة لدرجات حرارة أعلى من 30 درجة مئوية.

7- في حالة السفر، يجب الاحتفاظ بالقلم في علبة باردة. ​

مرض السكر ليس معديا

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أنّ مرض السكري ليس مرضا معديا، منوهة إلى أنّ مرض السكري من النوع الثاني ينجم عن عدة عوامل أبرزها السمنة والوراثة.​

ولفتت هيئة الدواء المصرية، إلى أنّ مرض السكري من النوع الثاني يمكن تجنبه عن طريق اتباع نظام حياة صحي يعتمد الحفاظ على وزن صحي.​