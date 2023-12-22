عاجل.. 3 عروض أوروبية لضم نجم الأهلي بعد المونديال

تلقى الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثلاثة عروض أوروبية للرحيل عن القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعدما انضم للمارد الأحمر في الصيف الماضي قادمًا من الدوري الألماني.

3 أندية أوروبية تطارد "موديست" لضمه من الأهلي في الميركاتو الشتوي

وتحاول 3 فرق أوروبية الحصول على خدمات أنتوني موديست في الميركاتو الشتوي المقبل وتعمل على التفاوض مع إدارة النادي الأهلي للتعاقد مع المهاجم الفرنسي، وفقا لما أكده باتريك ميندي وكيل أعمال اللاعب في تصريحاته التلفزيونية الأخيرة.

وتسعى الأندية الأوروبية الثلاثة للدخول في مفاوضات جدية مع النادي الأهلي لضم المهاجم الفرنسي، في ظل عدم حصوله على فرصته بشكل كامل منذ انضمامه للمارد الأحمر وعدم تأقلمه بشكل سريع داخل القلعة الحمراء، حتى الآن.

موديست يحسم مصيره من الرحيل عن الأهلي بعد العروض الأوروبية

ووفقا لما أضافه وكيل أعمال موديست، فإن المهاجم الفرنسي حدد مصيره بشأن هذه العروض الأوروبية، مشيرا إلى أن اللاعب يفضل البقاء في مصر مع النادي الأهلي، خاصة أنه يريد القتال مع الفريق ولا يرغب في الرحيل عن القلعة الحمراء.

وتابع «ميندي»: «موديست سعيد في الوقت الحالي مع النادي الأهلي ويعلم أنه يستطيع النجاح مع المارد الأحمر، خاصة أنه يحب الأهلي ولا يوجد سبب لرحيله عنه، كما أنه لم يحدث أي خلاف مع الإدارة وما يثار بشأن فسخ التعاقد أخبار غير صحيحة».

واختتم: «موديست يعمل بجدية كبيرة ليكون لائقًا لمساعدة الأهلي في الفترة المقبلة، لكنه يحتاج إلى وقت للتأقلم، وأطلب من الجماهير منحه الوقت والتشجيع، وهو سيمنحكم العديد من الأهداف فموديست لاعب عظيم وهو يعرف ما تنتظره الجماهير منه».