المصري يطلب إعادة مباراته مع الأهلي في الدوري.. ويقدم شكوى لـ«فيفا»

قدمت إدارة النادي المصري البورسعيدي خلال الساعات الماضية، شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ضد اتحاد الكرة، بسبب حرمانه من الثنائي أحمد أيمن منصور وأحمد عيد منذ بداية الموسم الحالي، والذي بدأ بخسارة الفريق أمام النادي الأهلي برباعية نظيفة، مطالبا في شكواه بإعادة مباراته الأولى في الدوري أمام المارد الأحمر.

تفاصيل أزمة المصري مع اتحاد الكرة

وطالب المصري، في شكواه لـ«فيفا» بإعادة المباراة أمام الأهلي ودفع اتحاد الكرة غرامة قانونية للنادي البورسعيدي لا تقل عن 150 ألف دولار، للضرر المتعمد والخسارة برباعية من الشياطين الحمر، نظرا لعدم السماح للثنائي بالمشاركة في مواجهة الأحمر في افتتاحية مباريات الفريق بالدوري الممتاز.

ووصف النادي البورسعيدي، في الشكوى المقدمة لـ«فيفا» موقف اتحاد الكرة تجاه «منصور وعيد»، بأنه غير قانوني، بسبب إهمال وتعنت «الجبلاية»، خاصة أن المصري تضرر بقرار الاتحاد بإيقاف اللاعبين لحين التحقيق معهما، على خلفية شكوى نادي الزمالك، رغم أن اللاعبين ليسا في قائمة الفارس الأبيض.

وأكد المصري، في شكواه موافقة اتحاد الكرة على تسجيل اللاعبين على «سيستم الاتحاد»، رغم مخاطبة النادي للجبلاية، للتأكد من صحة قيد اللاعبين، وتأكيد الاتحاد بقانونية تسجيل اللاعبين، كما أن «الجبلاية» لم تخاطب إدارة النادي البورسعيدي بوجود وقف لكارنيهات اللاعبين خلال فترة أكثر من شهر ونصف، بعد تقديم شكوي الزمالك بعد قيد اللاعبين مباشرة، وتضرر المصري من عدم قدرته على الاستفادة من اللاعبين ودفع النادي الالتزامات المالية للاعبين والتعاقد معهما بموافقة اتحاد الكرة.

سبب شكوى أحمد أيمن منصور وأحمد عيد

وكان نادي الزمالك اشتكى أحمد أيمن منصور وأحمد عيد على خلفية توقيعهما لناديين، إذ اتهم الثنائي بالتوقيع على عقود انضمام لنادي الزمالك، قبل أن يوقعا للمصري البورسعيدي، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.