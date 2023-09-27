تردد قنوات أون تايم سبورت.. الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري

تدخل مباريات الدوري المصري للموسم الجديد 2023-2024، ثالث أيام الجولة الثانية من «دوري نايل» اليوم، وذلك من خلال لقاءين، أولهما إنبي وطلائع الجيش، وفريقي زد والجونة، وسيجري نقل المباريات حصريًا عبر تردادت شبكة قنوات «أون تايم سبورت»، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري في الموسم الكروي الجديد.

وستذيع شبكة أون تايم سبورت، المباريتين عبر 3 تردادت مختلفة على القمر الصناعي المصري نايل سات، ومن خلال استوديو تحليلي على الهواء مباشرة، يضم نخبة من النقاد الرياضيين والمحللين في مصر والعالم العربي.

تردادت قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري

وترصد الوطن من خلال السطور التالية، لمحبي ومتابعي الكورة المصرية ، جميع ترادت قنوات أون تايم سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري.

تردد أون تايم سبورت 1

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12303

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الترميز: 27500.

نوع الجودة: HD.