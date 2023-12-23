حمص الشام مشروب الشتاء.. يعزز المناعة ويمنح الدفء وممنوع لهذه الفئة

حمص الشام من المشروبات المصرية الأصيلة والمفضلة لدى الكثيرين خاصة في فصل الشتاء، لأنه يساعد على التدفئة في ظل الطقس البارد، نظرًا لأنه يحتوى على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم والتي نوضحها في السطور التالية.

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن مشروب حمص الشام من المشروبات التي تعزز المناعة، كما أنه يمد الإنسان بالتريبتوفان، الذي يتحول في الجسم إلى السيروتونين وهو هرمون السعادة ويرتبط نقصه مع اضطراب المزاج ومشاكل النوم والسلوك العدوانى والقهرى.

فوائد حمص الشام

وتابع «بدران» أن حمص الشام يرفع المناعة، إذ يوفر البروتينات والعديد من الفيتامينات والأملاح المعدنية، كما أنه يوفر حمض الأرجينين وهو يساعد على التئام الجروح والحروق لأنه يساهم بقوة فى تكوين البروتينات، ومنها الكولاجين ويحفز الانقسام الخلوى و يساهم فى إفراز العديد من الهرمونات كهرمون النمو وتأخير الشيخوخة وله دور فى التخلص من الغازات الضارة والأمونيا ويخفض مستوى الدهون الضارة بالدم.

وجاءت من ضمن الفوائد التي تتمثل في تناول حمص الشام أنه يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم وأيضا يساعد في عملية الهضم لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية ، وخاصة الألياف القابلة للذوبان في الماء، بالإضافة إلى أنه يساعد في في خفض نسبة الكوليسترول ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأيضا يقوى العظام لتوفيره الكالسيوم والمغنيسيوم والألياف.

فئات ممنوعة من تناول حمص الشام

يعمل حمص الشام على تعزيز الصحة العقلية لأنه يحتوي على مادة الكولين، وهي مادة مغذية تساعد في صنع مواد كيميائية مهمة للذاكرة والمزاج والتحكم في العضلات، بحسب ما ذكره استشاري المناعة، وعلى الرغم من الفوائد التي يتمتع بها حمص الشام إلا أن هناك بعض الفئات الممنوعة من تناوله وهم الأشخاص الذين يعانوا من أنيميا البقول أو لديهم حساسية ضد حمص الشام.