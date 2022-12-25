8 مشروبات تساعدك على النوم الهادئ وزيادة المناعة في الشتاء.. منها حمص الشام

تنخفض المناعة بشكل كبير خلال فصل الشتاء، ويتعرض الجسم لبرودة تتسبب في انقباض الأوعية الدموية، فيقل تدفق إلى باقي أعضاء الجسم، خاصة الجلد والأغشية المحيطة بالأنف والرئة، ما يؤدي إلى ضعف المناعة وسهولة التعرض للعدوى.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد الحوفي، استشاري تغذية علاجية، إن المناعة في فصل الشتاء تقل بنسبة كبيرة، لذا يجب الاهتمام بالمشروبات التي تحتوي على التغذية الكاملة منها اللبن، والذي يعد من أكثر المشروبات التي تمد الجسم بالبروتينات، الفيتامينات، والكالسيوم، ومشروب الليمون و البرتقال، لاحتوائهما على فيتامين «سي»، ويمكن إضافة العسل مع العصير، ليكون أكثر إفادة للشخص.

المشروبات الدافئة تساعد على النوم

وأضاف استشاري التغذية العلاجية، أن النعناع، الينسون، الجنزبيل، من أفضل المشروبات الدافئة خلال برودة الطقس، والتي تساعد على التهدئة وسهولة الاستغراق في النوم للذين يعانون من الأرق أثناء الليل، إذ يعتبر النوم غير الكافي من أكثر الأسباب التي تقلل المناعة، بدلا من شرب القهوة والشاي، لاحتوائها على الكافيين.

شوربة العدس تحتوي على فيتامين أ

و أشار إلى أن احتساء الشوربة خلال تناول الغداء مضاف إليها عصير الليمون تعد مفيدة، لكونها تتضمن الكثير من الفيتامينات والأملاح المعدنية، مثل: شوربة الخضار، اللحمة أو الفراخ، بالإضافة إلى أن شوربة العدس، تحتوي على فيتامين «ألف»، وعناصر الزنك، والتي تقوي المناعة، فضلا عن كونها وجبة في متناول الجميع، وسهلة الطهي.

حمص الشام يحتوي على عنصر الزنك

أوضح أن المشروب الشعبي «حمص الشام أو الحلابسة»، صحيا، لكونه غنيا بالزنك، والذي يشكل أهمية كبيرة للجهاز المناعي، مشيرا إلى أن السحلب من المشروبات الدافئة، ويمكن إضافة اللبن إليه، ولكن ينصح بعدم إضافة الكثير من السكر، لتقليل السعرات الحرارية ولمنع فرص زيادة الوزن، لكنه يعد مفيدا لمن يرغب في اكتساب الوزن.