برد «طوبة» يُنعش مبيعات حمص الشام.. والغرف التجارية: «الكيلو بـ 44 جنيه»

انتعشت مبيعات «حمص الشام»، في فصل الشتاء، كونه من المنتجات الشتوية التي يحرص الكثير من الأشخاص على شرائها، لاحتوائها على العديد من الفوائد.

وحول أسعار حمص الشام في الأسواق، يبدأ سعر الكيلو من 44 إلى 52 جنيها حسب الحجم والجودة، وفقا لـ «عبور فرج»، نائب أول شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار حمص الشام من 44 إلى 52 جنيها

وأضاف نائب أول شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية باتحاد العام للغرف التجارية، لـ «الوطن»، أن هناك استقرارًا في أسعار حمص الشام وانتعاش في المبيعات نتيجة زيادة الاستهلاك، تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة وفقا لشهر التقويم القبطي «طوبة»، الذي تزيد فيه موجات البرد الشديدة.

حمص الشام وفوائده

وحمص الشام من المنتجات التي يتهافت عليها المصريون في فصل الشتاء للتدفئة كما أنه مفيد للصحة العامة لاحتوائه على الكربوهيدرات المعقدة وكثير من المعادن تعطي إحساس بالشبع لفترة طويلة، كما أنه لا يحتوي على الدهون، وغني بالبروتينات والألياف، بحسب الدكتورة ليندا جاد الحق استشاري التغذية العلاجية.