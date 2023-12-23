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 حظك اليوم برج الحمل السبت 23-12-2023 على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:06 ص | السبت 23 ديسمبر 2023
برج الحمل

برج الحمل

يعرف مواليد برج الحمل بالانفعالية الشديدة فهم سريعو الغضب والرضا والغيرة، ومن أبرز عيوبهم التسرع في التصرف وردود الفعل، لكنهم رغم ذلك يتمتعون بالحكمة والعقل والذكاء وسرعة البديهة والشجاعة الكافية لأن يدافعوا عن آرائهم وأحلامهم.

ومن مشاهير برج الحمل لاعب كرة القدم السنغالي ساديو ماني، والممثل الكوميدي الإنجليزي شارلي شابلن، وفي السطور التالية، نوضح  تفاصيل حظك اليوم برج الحمل السبت 23-12-2023 على الصعيد المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الحمل أن نجاح العمل يعتمد على اتخاذ القرارات المتوازنة، فقم بإجراء مكالمات جريئة بشكل مستقل وكن حكيما في تصرفاتك وانفعالاتك.

حظك اليوم برج الحمل اليوم عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك بأن تكن حذرًا فيما تقوله حول عائلتك وشريك حياتك، خاصة إذا كنت تعيش مع أفراد الأسرة لأنهم لن ينسوا أو يسامحوا.

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بقلم صفية النجار