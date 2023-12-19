مولود برج العقرب طيب القلب يحب من حوله وخاصة العائلة، كريم يعطي بلا حدود يود غيره ويصل رحمه، عاقل متدبر الأمور من حوله، يحب العلم والتعلم ويعرف كيف يستفيد من القراءات التي يقوم بها ويسعى دائمًا لإتمامها.

ومن مشاهير برج العقرب الملك تشارلز الثالث، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 20-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لخبراء الفلك.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

تقول لك الأفلاك يا برج العقرب: أنت اليوم مبدع في عملك وتنجح فيه، لذا ركز على أهدافك ومراجعتها وتقسيمها إلى أهداف طويلة وقصيرة الأمد، وكن متعاوناً مع غيرك من الزملاء.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

تنصحك الأفلاك يا برج العقرب أن تنسى خلافاتك ومشاكلك القديمة مع شريك حياتك، وكن في علاقة جيدة مع شريك حياتك هذه الأيام، ويمكنكما أن تسافرا سوياً لأحد الأماكن الجديدة أو مناطق تسافرا إليها.