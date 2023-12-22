المفتي: قرار البرلمان الدنماركي بحظر تمزيق المصحف يعزز روح التسامح (فيديو)

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، عن رأيه بخصوص قرار البرلمان الدنماركي بحظر تمزيق المصحف.

ثمن قرار البرلمان الدنماركي

أجاب خلال لقائه الأسبوعي في برنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، على قناة صدى البلد: نحن نثمِّن قرار البرلمان الدنماركي الخاص بمنع الإساءة إلى المصحف الشريف، بتمزيقه أو تدنيسه أو بأي صورة من الصور التي من شأنها نزع القداسة عن المصحف الشريف، وسائر الكتب المقدسة، وحظر القانون «المعاملة غير اللائقة» للنصوص الدينية المعترف بها لدى المجتمعات الدينية.

وقال إن هذا القرار يسهم في تعزيز رُوح التسامح والتعاون المشترك بين المجتمعات كافة، ويدعم نبذ خطابات الكراهية والعنف والإقصاء والتمييز.

رد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، على سؤال عن حكم عمليات التجميل.

عمليات التجميل لها ضوابط شرعية

أجاب خلال لقائه الأسبوعي بالبرنامج، بأنَّ عمليات التجميل لها ضوابط شرعية للحكم بإباحتها، منها العلاج ورفع الضرر الشديد.

أما عن رأيه في اقتحام بعض الجنود الإسرائيليين مسجدًا في مخيَّم جنين وإقامة صلوات تلمودية، فقال: هو عمل مستفز وشائن وليس غريبًا على من يقتل النساء والأطفال، وعلى عقلاء العالم التصدي لهذه الاستفزازات والأعمال العدائية التي تخالف كل الأديان والأعراف والقيم.