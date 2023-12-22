رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

المفتي: الشعب أظهر وعيا عميقا في مشاركته بالانتخابات الرئاسية (فيديو)

كتب:

محمد عزالدين
11:04 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
الدكتور شوقي علام

الدكتور شوقي علام

أشاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالإقبال الكثيف للمصريين الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة؛ مشيرًا إلى أن الشعب المصري أبدى وعيًا عميقًا وحكمة بالغة بمشاركته الواسعة والملتزمة في هذه العملية الديمقراطية المهمة.

مصر وُلدت من جديد

وقال المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، إن مصر قد ولدت من جديد بفضل هذا الوعي؛ فقد أثبت الشعب المصري للعالم بقرار التصويت واختياره للرئيس عبد الفتاح السيسي رغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها الأزمات العالمية.

وتابع: الشعب المصري واعٍ وحكيم، وأنه شعب لا يتأثر بالدعايات المضللة والمؤامرات التي تحاك ضدَّه وضد الدولة المصرية، بل يؤمن إيمانًا راسخًا بضرورة الحفاظ على وحدة الصف وتحدي كل من يريد زعزعة استقرار البلاد وتقويض أمنها.

تأييد ودعم مطلق للجمهورية الجديدة

وأشار المفتي إلى أن الشعب المصري يثبت في كل مراحل تاريخه أنه شعب حضاري، وأنه شعب مؤمن يدرك واجباته الوطنية، وأنه شعب قد أثبت في كل المواقف وفي كل التحديات مدى حبه لوطنه مصر، ومدى استعداده للبذل والتضحية من أجلها.

واعتبر المفتي أن هذه المشاركة الراقية هي تأييد ودعم مطلق للجمهورية الجديدة؛ جمهورية المواطنة، القائمة على العلم والوعي الرشيد.

اقرأ المزيد:

«الوطن» تحتفي بالزملاء المتميزين في تغطية الانتخابات الرئاسية.. ورئيس التحرير يسلمهم شهادات تقدير

متحدث «حماة الوطن»: مخرجات الحوار الوطني تحققت في نجاح الانتخابات الرئاسية

«الشعب الجمهوري»: استقبال الرئيس السيسي لمنافسيه في الانتخابات يعزز البيئة السياسية

نقابة القراء تهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

عضو بـ«النواب» تشيد بمشاركة المرأة في الانتخابات: لعبت دورا مهما

عضو بـ«النواب»: المزارعون ردوا الجميل للرئيس السيسي في الانتخابات

«جبران» و«السويدي» يرسلان برقية تهنئة للرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية
بقلم محمد عزالدين