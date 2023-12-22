المفتي: مسؤولية الفرد تجاه وطنه لا تقتصر على التصويت في الانتخابات

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن تراثنا الإسلامي في المقام الأول هو مجموعة القيم الإنسانية والحضارية التي انبثقت أنوارها من القرآن الكريم والسنَّة المطهرة.

الفقهاء أجازوا الوقف على الحيوانات الضالة

قال المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، إن المتتبِع لمنهج الفقهاء يلحظ الاهتمام البالغ بالرحمة حتى بالحيوان، فنجدهم أجازوا الوقف على الحيوانات الضالة التي لا مأوى لها كالكلاب والقطط؛ من أجل رعايتها وتطبيبها وتقديم الطعام إليها.

وأوضح المفتي أن مسؤولية الفرد تجاه وطنه لا تقتصر على مجرد وضع ورقة في صندوق الانتخابات لاختيار الأفضل، بل عليه العمل والجد والمثابرة لتحقيق رفعة الوطن، فمسئولية الفرد هي مسؤولية فردية، وهي أساس للمسؤولية الجماعية.

حديث السفينة فيه تأسيس لمبدأ الضبط الاجتماعي

وتابع: حديث السفينة فيه تأسيس لمبدأ الضبط الاجتماعي؛ لأنه إذا غاب تحوَّل المجتمع إلى العشوائية والتخبُّط، وهو يرسِّخ كذلك مبدأ المسؤولية المشتركة عند الفرد في شتَّى شئونه ومراحله، بما يُعْلي من قيمة المسؤولية الفردية، ويؤكِّد أنها أساس للمسئولية الجماعية، ويدل على ضرورة قيام كل فرد بدَوره على أكمل وجه من عمل واجتهاد لرفعة الوطن.