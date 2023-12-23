إمام المسجد النبوي ضيف شرف المسابقة العالمية للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية

تنطلق صباح اليوم فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثلاثين من 23 إلى 27 ديسمبر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ووصل الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي إمام المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة ضيف شرف بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، حيث استقبله مساء الدكتور محمد عزت محمد محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة.

جدير بالذكر أن المسابقة تنعقد بمشاركة عالمية غير مسبوقة من 64 دولة ومحكمين من 8 دول وتنطلق بالعاصمة الإدارية الجديدة.