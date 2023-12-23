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إمام المسجد النبوي ضيف شرف المسابقة العالمية للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية

كتب:

إسراء سليمان
12:22 ص | السبت 23 ديسمبر 2023
خلال استقبال إمام المسجد النبوي

خلال استقبال إمام المسجد النبوي

تنطلق صباح اليوم فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثلاثين من 23 إلى 27 ديسمبر، تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ووصل الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي إمام المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة ضيف شرف بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، حيث استقبله مساء الدكتور محمد عزت محمد محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة.

جدير بالذكر أن المسابقة تنعقد بمشاركة عالمية غير مسبوقة من 64 دولة ومحكمين من 8 دول وتنطلق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.