الأردني توفيق ضمرة يشارك في تحكيم المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمصر

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرئاسة أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تنطلق فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثلاثين غدًا السبت من 23 إلى 27 ديسمبر 2023.

ووصل اليوم الجمعة إلى فندق جراند نايل تاور بالقاهرة، المحكم الدولي الدكتور توفيق ضمرة من دولة الأردن.

وأعرب عن سعادته الغامرة لمشاركته في المسابقة الدولية للقرآن الكريم بنسختها الثلاثين، باعتبارها من المسابقات العريقة المتميزة من نواحي عدة، فهي تحتوي على عدة فروع، كما أنها تستضيف عددًا كبيرًا من الدول، بالإضافة لما تتميز به من شفافية ووضوح.

وأشاد بوزارة الأوقاف ونشاطها المميز برعاية أ.د محمد مختار جمعة، سائلًا الله أن يبارك في هذه الجهود المباركة.

من ناحية أخرى وفي إطار تفعيل وزارة الأوقاف للندوات والأنشطة الدعوية، وضمن نشاطها العلمي والتثقيفي، تعقد الوزارة 26 ندوة إقليمية على مستوى المديريات خلال الفترة من الأحد 24 ديسمبر 2023، وحتى الأحد 31 من الشهر ذاته.