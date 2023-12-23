«بيطري كفر الشيخ»: تحصين 3700 رأس ماشية ضد الأمراض المعدية

أكد الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، أن أعضاء 21 فريقا بيطريا تابعا للمديرية بذلوا جهودا كبيرة خلال الحملات البيطرية التي تجوب الحقول لتحصين مواشي «العرب الرحالة»، بهدف الحد من انتشار الأمراض المعدية.

تحصين 3700 رأس ماشية

وقال «بشار»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحملات البيطرية التي تجوب الأراضي الزراعية والطرق العامة بهدف تحصين الماشية للعرب الرحالة، تمكنت من تحصين 3700 رأس ماشية من الأبقار والجاموس ضد الأمراض المعدية لمرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، للحد من انتشار أي عدوى تصيب الحيوانات.

حملات على الطرق الفرعية

وأضاف أنه سيتم وضع خطة على مدار أسبوعين على التوالي بهدف الانتشار الفاعل على الطرق الفرعية والضيقة، والتي تمر منها ماشية العرب الرحالة، موضحا أنه يتم التأكد من تحصين جميعها من خلال الحملات البيطرية، وذلك حتى لا تساهم تلك الماشية المتنقلة في نشر الأمراض المعدية حال عدم تحصينها، للحفاظ عليها من أي ضرر.