عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة الدولية يصدم الزمالك في غرامة كهربا

تلقى نادي الزمالك صدمة جديدة، خلال الساعات الماضية، من المحكمة الرياضية الدولية «كاس» بشأن غرامة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، والتي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على لاعب المارد الأحمر لصالح «الأبيض» وتبلغ قيمتها 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% من الفوائد، بسبب فسخ تعاقد مهاجم «الأحمر» من جانب واحد عام 2019.

ووفقا لما نشرته المحكمة الرياضية الدولية «كاس» بشأن ‏جلسات الاستماع لمحكمة التحكيم الرياضية، حتى يوم 21 مارس 2024، لم يتم إدراج قضية محمود كهربا مع نادي الزمالك بالجلسات حتى الآن، على الرغم مما تردد في الفترة الماضية بأنه سيتم الاستماع لجلسة لاعب النادي الأهلي يوم 25 ديسمبر، إلا أن «كاس» لم تحدد ذلك موجهة بذلك صدمة قوية للقلعة البيضاء في هذه القضية.

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