تطور مفاجئ في أزمة فتوح مع الزمالك | عاجل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن أن أزمة أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع مجلس الإدارة، تقترب من الحل.

وشدد المصدر، خلال تصريحاته الخاصة لـ«الوطن سبورت»، على أن العديد من المقربين من المجلس واللاعب، تدخلوا لحل الأزمة، وتجديد اللاعب لتعاقده مع النادي، خاصة أن تعاقده ينقضي بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب التوقيع لأي ناد في يناير المقبل، والرحيل عن صفوف الفريق بشكل مجاني بنهاية الموسم.

وأشار المصدر إلى أن أحمد فتوح رحب بالاعتذار لمجلس الإدارة والجماهير، عما بدر منه، وخروجه من معسكر مباراة الفريق أمام زد في بطولة الدوري.

وأوضح أن أحمد فتوح طلب من جديد الحصول على مستحقاته المتأخرة لدى نادي الزمالك، من الموسم الماضي، بالإضافة إلى الحصول على منحة توقيع من أجل سداد ديونه، وحسم استمراره بالقلعة البيضاء.

وكان نادي الزمالك، قد أعلن خلال الفترة الماضية، عن عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية للفريق بصورة رسمية، بعد انتهاء فترة إيقافه مع النادي، خلال الفترة الماضية، وتحديدا لمدة شهر.

من ناحية أخرى، يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تحت قيادة معتمد جمال، مديره الفني، مع نظيره ساجرادا الأنجولي، في اللقاء المقرر له غدا الأربعاء، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

ويتصدر الفريق ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية، برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي، في الـ3 جولات السابقة بدور المجموعات.

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