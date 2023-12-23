3 أنشطة نفذتها محافظة القاهرة في 2023 لدعم الحرف التراثية.. بينها مدرسة الفواخير

تسعى محافظة القاهرة إلى إحداث تطوير في مختلف القطاعات التي تمس حياة المواطنين، وتحقق رؤية مصر 2030، والعمل على تشجيع الحرفيين المهرة لاستخدام أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية لإحياء التراث الحرفي الصناعي على أسس علمية حديثة، والعمل على خلق جيل واعد على وعي بالتحديات التي تواجه الوطن من خلال توفير منابر ثقافية متعددة قادرة على نشر التنوير بين النشء والشباب.

وأشار تقرير صادر عن محافظة القاهرة إلى أنه من الأنشطة التي شهدتها العاصمة خلال العام الجاري ما يلي:

بدء الدراسة في مدرسة الفواخير الفنية الثانوية

انطلقت الدراسة في مدرسة الفواخير الفنية الثانوية لتعليم مهنة الفخار وذلك بقرية الفواخير بمصر القديمة، وهي ترجمة حقيقية لرؤية الدولة في الحفاظ على الحرف والصناعات التراثية، ودعم وتشجيع الحرف اليدوية بتخريج جيل جديد من الحرفيين وحماية المهنة من الاندثار.

وتهدف المدرسة إلى تخريج طالب منتج وفقا لأحدث المعايير الدولية، حيث يتم وضع مناهج خاصة بالمدرسة مطابقة للمعايير الأوروبية والدولية.

افتتاح بيت التراث المصري

يقع في مركز الحرف اليدوية بالفسطاط، ويضم محتويات الأرشيف القومي المصري للتراث الثقافي غير المادي، وتعد مصر واحدة من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية التراث غير المادي باليونسكو منذ 20 عامًا، مثل الخط العربي والسيرة الهلالية والتحطيب وفن الأراجوز والنسيج اليدوي واحتفالات مرتبطة برحلة العائلة المقدسة داخل مصر.

افتتاح قصر ثقافة روض الفرج بعد التجديد

يعد قصر ثقافة روض الفرج ساحة للإبداع ومركز للتنوير والتثقيف واكتشاف المواهب ودعم الموهوبين، وتضمن إنشاء مسرح يسع 330 مقعد، وإقامة مكتبة للطفل وحديقة ألعاب ومسرح مكشوف وقاعة عرض ومنافذ بيع إصدارات الثقافة.