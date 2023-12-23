تعليمات السكة الحديد لحجز تذاكر القطارات من منافذ الدفع الإلكتروني

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع قطارات تحيا مصر المنتشرة بالوجهين البحري والقبلي من خلال منظومة الدفع الإلكتروني من منافذ ووكلاء البيع بكافة منافذ فوري التي تقدر بـ320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية، موضحة أن ذلك يأتي بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيراً على المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التي تعمل على مدار الـ24 ساعة وأيضاً لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول على التذكرة من أي منفذ فوري والتوجه بها إلى محطة السفر بشكل مباشر وإستقلال القطار.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها، أن ذلك يأتي في إطار سياسة التحديث والتطوير التي تقوم بها وزارة النقل متمثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتسهيلاً عليهم مؤكدة على إتاحة الحجز لكافة قطارات الدرجة الثالثة ذات التهوية والثالثة المكيفة بالوجهين القبلي والبحري بالإضافة إلى عدد 4 قطارات VIP بالوجه البحري أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية.

ضرورة وجود تذكرة مع الراكب

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على ضرورة وجود تذكرة مع الراكب قبل استقلاله القطار من كافة المحطات حتى لو كانت المحطة لا يوجد بها شباك لحجز التذاكر حتى لا يتعرض لدفع الأجرة والغرامة المقررة، وفي حالة رغبة الراكب في رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فوري أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة.

الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار

وناشدت الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنباً لدفع الغرامة.