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«النقل» تعلن جاهزية محطة سكك حديد صعيد مصر للافتتاح: ستكون فخرا لكل مصري

كتب:

كريم روماني
02:35 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
محطة بشتيل

محطة بشتيل

أعلنت وزارة النقل، أنّ محطة قطارات سكك حديد صعيد مصر في منطقة بشتيل بالجيزة جاهزة للافتتاح، وتضم 4 وسائل مواصلات متبادلة سواء قطار أو مترو أو مونوريل، موضحة أنّ المحطة ذكية ومتكاملة وسيكون بها جراجين للسيارات من الداخل والخارج، فضلا عن موقف للأتوبيسات.

وأضافت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا: «مرّت القطارات بالمحطة، وسيشمل عملها أنشطة استثمارية تجارية، سيكون المصريون فخورون بالمحطة، وستضم بين جنباتها (مول كبير)».

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.