«النقل» تعلن جاهزية محطة سكك حديد صعيد مصر للافتتاح: ستكون فخرا لكل مصري

أعلنت وزارة النقل، أنّ محطة قطارات سكك حديد صعيد مصر في منطقة بشتيل بالجيزة جاهزة للافتتاح، وتضم 4 وسائل مواصلات متبادلة سواء قطار أو مترو أو مونوريل، موضحة أنّ المحطة ذكية ومتكاملة وسيكون بها جراجين للسيارات من الداخل والخارج، فضلا عن موقف للأتوبيسات.

وأضافت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا: «مرّت القطارات بالمحطة، وسيشمل عملها أنشطة استثمارية تجارية، سيكون المصريون فخورون بالمحطة، وستضم بين جنباتها (مول كبير)».