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«النقل» تكشف تقدم أعمال تشطيبات محطة 22 بمونوريل شرق النيل (صور)

كتب:

كريم روماني
12:20 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
المونوريل

المونوريل

استعرضت وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، عددا من الصور لتقدم أعمال التشطيبات الخاصة بمحطة رقم 22 بمونوريل شرق النيل، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، الذي تنفذه وزارة النقل لخدمة المدن الجديدة.

يتكون قطار المونوريل من 4 عربات، وفكرته أن يسير على قضيب واحد مُصمم فوق كباري معقلة، بحسب المهندس خالد مصطفى من شركة «ألستوم» المنفذة للمشروع، لـ«الوطن»، موضحا أن القطار يسير على «إطارات مثل السيارات»، ويراعي الكثافة السكانية، وسيجري تزويد القطار بعربات جديدة ليكون الإجمالي 6 و8 عربات بعد الإقبال المتزايد على المشروع من قبل الركاب.

يمتد خط مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كيلومتر، و22 محطة، لربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة شرقًا، وتوفير وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب، ويشتمل المشروع على 22 محطة لخدمة مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

م

يمتد المونوريل من محطة الاستاد بمدينة نصر ليصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كيلومتر، إذ يمتد في قلب القاهرة الجديدة، ويخدم خط مونوريل شرق النيل مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، فهو بمثابة «شريان الحياة» للمدن العمرانية الجديدة.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.