عاجل.. 7 لاعبين في قائمة الراحلين عن الأهلي خلال يناير

يترقب مسؤولو النادي الأهلي انتهاء المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال والمقرر إقامتها بالإمارات لحسم مصير ملف الراحلين في الميركاتو الشتوي يناير 2024.

وعلم «الوطن سبورت» أن لجنة تخطيط الكرة داخل الأهلي تترقب عودة مارسيل كولر من الإمارات لعقد جلسة معه وحسم قائمة الراحلين عن الأهلي إذ دخل في القائمة 7 لاعبين وهم: «كريم نيدفيد وصلاح محسن وخالد عبدالفتاح ومحمود متولي وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو وأحمد عبدالقادر».

ويرغب أحمد عبدالقادر ومحمد الضاوي كريستو في الرحيل عن الأهلي نظرًا لعدم حصولهما على فرصة المشاركة مع الفريق، بجانب رغبة المالي أليو ديانج في خوض تجربة الاحتراف.

فيما أبلغ كولر إدارة الأهلي رغبته في رحيل صلاح محسن ومحمود متولي وكريم نيدفيد بسبب عدم حاجته لخدماتهم في ظل إصاباتهم المتكررة، وأخيرًا يرغب نادي فيوتشر في ضم خالد عبدالفتاح.

واقترب الثنائي أحمد عبدالقادر ومحمد الضاوي كريستو من الرحيل بشكل نهائي في ظل تمسكهما بالرحيل وتقديمهما عروضًا رسمية لإدارة الأهلي.

ويدخل صلاح محسن وخالد عبدالفتاح ضمن الصفقة التبادلية مع نادي مودرن فيوتشر لضم عمر كمال عبدالواحد إلى صفوف القلعة الحمراء.

بينما بات مصير الثلاثي كريم نيدفيد ومحمود متولي وأليو ديامج غامضًا حتى الوقت الجاري على أن يتم حسم مصيرهم بشكل نهائي بعد كأس السوبر المصري.