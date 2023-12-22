خالد أبو بكر: النادي الأهلي راجع من كأس العالم ببرونزية و2.5 مليون دولار

عبر الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، عن سعادته بإحراز النادي الأهلي، المركز الثالث في كأس عالم الأندية 2023 التي أقيمت في جدة بالمملكة العربية السعودية، بعد فوزه على فريق أوراوا الياباني 4-2.

النادي الأهلي قدم أداء مميز

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على قناة «on»، «النادي الأهلي قدم أداء مميزا، ويستحق الفوز، ده أعظم نادي في الكون، علم الناس».

وأشاد بالأداء المميز للاعبي الأهلي، وخاصة علي معلول، مشيرًا إلى أنه سيسجَل بأحرُف من ذهب في تاريخ اللاعبين المحترفين في النادي الأهلي، ومشيدًا بجمهور النادي الأحمر، قائلًا: «عاملين ملحمة على مواقع التواصل الاجتماعي.. ماذا نقول بعد كل ما قيل، أمر مشرف جدًا والجميع سعيد، وشكرًا للناس كلها اللي بتقف مع النادي الأهلي من قلبها».

2.5 مليون دولار وميدالية برونزية

وقال خالد أبو بكر: «الأهلي راجع بـ2.5 مليون دولار.. مبنرجعش إيدينا فاضية.. 2.5 مليون دولار وميدالية برونزية.. وبنجيب عملة صعبة وبنساهم في حل أزمة العملة».