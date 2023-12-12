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انتخابات المصريين بالداخل

إعلام فلسطيني: دوي انفجارات في محيط مخيم جنين بالضفة الغربية

كتب:

مريم جاد
06:47 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفاد إعلام فلسطيني، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، بوجود دوي انفجارات في محيط مخيم جنين بالضفة الغربية.

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بقلم مريم جاد