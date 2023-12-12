إعلام فلسطيني: دوي انفجارات في محيط مخيم جنين بالضفة الغربية كتب: مريم جاد 06:47 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 جانب من أحداث غزة أفاد إعلام فلسطيني، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، بوجود دوي انفجارات في محيط مخيم جنين بالضفة الغربية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: المأساة في قطاع غزة لا يمكن تصورها وكيل «صحة الشيوخ»: حرب غزة كانت جرس إنذار لالتفاف المصريين حول الوطن جبهة في غزة وأخرى بأوكرانيا.. هل تتورط أمريكا مع حرب جويانا المحتملة؟ معلومات عن يوسف المنسي.. وزير فلسطيني اعتقله الاحتلال وأحدث غضبا في غزة المفتي في المنتدى الإسلامي العالمي: ما يحدث بقطاع غزة تستهجنه الفطرة الإنسانية عاجل.. الكشف عن العدد الحقيقي لقتلى جيش الاحتلال في غزة.. صحيفة عبرية تكذب إسرائيل محمود مسلم يكشف عن تحديات مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية.. أبزرها حرب غزة غزة الضفة الغربية بقلم مريم جاد