محافظ أسيوط يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية بمركزي ساحل سليم وأبنوب

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين بالمراكز والأحياء، وفقاً للإمكانات المتاحة، والعمل على تحقيق اقصى استفادة من المشروعات التي تم طرحها بالخطط الاستثمارية، وفقاً للأسعار المناسبة والاشتراطات الفنية ومعايير الجودة المحددة، لافتاً إلى أن إدراج هذه المشروعات في الخطة الجديدة 2024/ 2025 جاءت من مقترحات المواطنين، ووفقًا لاحتياجاتهم الفعلية التي تم مناقشتها خلال جلسات التشاور العامة التي تم عقدها بالمراكز والأحياء.

جاء ذلك خلال اجتماعه بديوان عام المحافظة بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ، وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بديوان عام المحافظة ، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب.

تحسين البنية الأساسية

وأوضح، أن جلسات التشاور ساهمت في وضع هذه المقترحات والعمل على تنفيذها بهدف توفير كافة الفرص والمشروعات التنموية لأبناء المحافظة لتحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي وذلك في إطار نمط ومنهجية المحافظة في الاعتماد على إشراك المواطنين في القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.

وخلال اللقاء تم مناقشة المشروعات التي تم اختيارها واقرارها في الخطط الاستثمارية الجديدة بمركزي أبنوب وساحل سليم، واستعراض أهمية تلك المشروعات ومراحل تنفيذها وفقاً للأولويات والاحتياجات الفعلية للمواطنين فضلاً عن الاجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة في هذا الشأن.

متابعة أعمال التطوير والتجميل في مركز صدفا

في نفس السياق، أكد محافظ أسيوط استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين، وتركيب بلاط الإنترلوك للشوارع الضيقة بكل مراكز ومدن المحافظة لإضفاء لمسات جمالية عليها، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة الخدمات التي يتعامل معها المواطنين بشكل مباشر.