جامعة أسيوط تشهد حفل عيد الخريجين السابع والثلاثين لكلية التمريض

نظمت كلية التمريض بجامعة أسيوط حفل عيد الخريجين (37)، وذلك برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سماح محمد عبد الله عميدة كلية التمريض، والدكتورة فاطمة رشدي وكيل الكلية لشوون التعليم و الطلاب، والدكتورة حكمت إبراهيم عبد الكريم منسق الأنشطة الطلابية، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم والجهاز الإداري بالكلية، وبمشاركة الخريجين وذويهم.

كوادر شبابية متميزة

وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من كلية التمريض، تضم كوادر شبابية متميزة ومؤهلة لسوق العمل، مؤكدًا أن التمريض رسالة سامية وتقوم على أسس علمية وأخلاقية، ولها دور كبير فى تحسين النتائج الصحية، داعيًا خريجي الكلية بضرورة الإلمام بأحدث التقنيات في ممارسات التمريض، والحالات الحرجة المؤثرة في رعاية المرضى، والاتجاهات الحديثة في الرعاية التمريضية، وضرورة ممارسة العمل بدقة وإتقان، ومواجهة تحديات المهنية، واغتنام الفرص لتحسين مهاراتهم وقدراتهم، لتحقيق النجاح في الحياة العملية.

خدمات تعليمية

وتقدم الدكتور أحمد عبد المولى بالتهنئة للخريجين، مؤكداً أنهم إضافة كبيرة للقطاع الطبي في الإقليم وعليهم بالتحلي بالصبر أثناء التعامل مع المرضى، والعمل لساعات طويلة ليلاً أو نهاراً، داعياً إياهم إلى العمل على تطوير الذات، والتعليم المستمر، مشيداً بجهود القائمين على الكلية في تقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة، معرباً عن شكره وتقديره، لجميع أساتذة الكلية الذين لم يبخلوا على الطلاب بجهد أو نصيحة.

وأشادت الدكتورة سماح عبد الله عميد كلية التمريض بدعم إدارة الجامعة للكلية، متمنية للخريجين النجاح والتوفيق وهم يخطون أولي خطواتهم في الحياة العملية، مؤكدة أن مهنة التمريض مهنة إنسانية تحمل الكثير من الرحمة والعطاء لتخفيف الآلام عن كاهل المرضى.

شهد الحفل تكريم الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة، كما شهد تكريم الطلاب الأوائل على الدفعة.