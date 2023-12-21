جامعتا أسيوط والأزهر يبحثان دعم الابتكار وريادة الأعمال

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس، الدكتور محمد جلال مستشار رئيس جامعة الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وعميد كلية الهندسة بجامعة الأزهر بقنا، وذلك على هامش زيارته العلمية للجامعة للمشاركة بجلسة علمية بعنوان «دور ريادة الأعمال، وآليات تعزيزها في مؤسسات التعليم العالي»، ضمن فعاليات المؤتمر التقني Devfest'23 أسيوط، والذي تنظمه مجموعة مطوري جوجل أسيوط GDG Assiut بمشاركة جامعة أسيوط للعام الثاني على التوالي، بإشراف الدكتورة تيسير حسن عبدالحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات.

دعم ريادة الأعمال

وأوضح رئيس الجامعة أن اللقاء تضمن مناقشة دعم ريادة الأعمال، ومساعدة الشباب ليصبحوا رواد أعمال من خلال توفير ورش العمل، والدورات التدريبية التي تؤهلهم للقبول في الحاضنات التكنولوجية ، واستعراض دور الحاضنات التكنولوجية، ومراكز ريادة الأعمال في رفع التصنيف الدولي الخاص بالجامعة، و دور الشركات الناشئة المبنية على أفكار تكنولوجية تسهم في إيجاد حلول غير تقليدية للتحديات التي تواجه المجتمع المصري في عدة مجالات الطاقة والمياه والزراعة والغذاء وإعادة تدوير المخلفات والذكاء الاصطناعي إلى جانب الحديث عن دمج أبناء الجامعة من ذوي الهمم في مراكز ريادة الأعمال، والحاضنات التكنولوجية من خلال إعداد البرامج التدريبية الخاصة بهم، وبرامج احتضان موجهة بالكامل لحل المشكلات التي تواجههم، وتأهيلهم لسوق العمل، ومناقشة مفهوم الاقتصاد المعرفي، والمبادرات الرئاسية الخاصة بريادة الأعمال، والإفادة من صدور قانون دعم حوافز الابتكار الخاص بدعم ريادة الأعمال، وتحويل المخرجات التكنولوجية الخاصة بالكليات والمعاهد البحثية بالجامعة إلى منتجات تكنولوجية يتم تسويقها في مجال الصناعة .

نشر ثقافة الأعمال

أكد الدكتور المنشاوي اتخاذ الجامعة الكثير من الخطوات الناجزة في هذا المجال، وحرصها على نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، وتقديم الدعم اللازم للطلاب المبتكرين من خلال تنظيم الفعاليات ، والمسابقات التي يتم فيها تدريب الطلاب على جميع المهارات، والخبرات، ومتطلبات سوق العمل، ومساعدتهم في تكوين شركاتهم التكنولوجية الناشئة بعد التخرج مما يسهم في دعم الاقتصاد المعرفي للدولة، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وثمن الدكتور محمد جلال جهود جامعة أسيوط نحو دعم الطلاب المبتكرين ورعاية الموهوبين، إلى جانب مشاركتها المتميزة في كافة المسابقات القومية والمنتديات الخاصة بريادة الأعمال، مشيدا بدعم القيادة السياسية في هذا المجال لخلق بيئة مشجعة ومحفزة على الابتكار والإبداع لإعداد وتخريج أجيال جديدة بفكر رواد الأعمال مبتكرين ومؤهلين لسوق العمل في شتى المجالات والتخصصات، مؤكداَ على ضرورة الاستفادة من صدور قانون دعم حوافز الابتكارالخاص بدعم ريادة الأعمال والذى يدعم تحويل المخرجات التكنولوجية الخاصة بكليات و المعاهد البحثية بالجامعة الى منتجات تكنولوجية يتم تسويقها في مجال الصناعة، والإفادة كذلك من المبادرات الرئاسية الخاصة بريادة الأعمال وتحقيق مفهوم الاقتصاد المعرفي .

حضر اللقاء الدكتورة تيسير حسن عبدالحميد عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس جامعة أسيوط، والعميد حسام النقيب مستشار العلاقات الحكومية بوزارة الاتصالات ومستشار رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والأستاذ محمد فاروق منسق المؤتمر التقني Devfest'23 أسيوط .