دور ريادة الأعمال في مؤتمر Devfest 2023 التقني بجامعة أسيوط

انطلقت اليوم الخميس فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر التقني Devfest 2023 أسيوط، المنعقد بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، الذي تنظمه مجموعة مطوري جوجل أسيوط (GDG Assiut ) للعام الثاني على التوالي، تحت إشراف الدكتورة تيسير حسن عبدالحميد عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

ريادة الأعمال والابتكار

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أهمية المؤتمر لأنه يناقش محورريادة الأعمال والابتكار الذي يعد واحداً، من المبادئ السبعة، التي ركزت عليها وتضمنتها الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، والبحث العلمي والتي تسعي كافة مؤسسات التعليم العالي لتطبيقه وذلك تحقيقاً لرؤية مصر 2030، وذلك من خلال تطوير المهارات الإبداعية لمواردها البشرية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتوجيههم نحو الابتكار وريادة الأعمال مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تلبية إحتياجات سوق العمل في المجالات المختلفة.

وشهد اليوم انعقاد جلسة حول دور ريادة الأعمال، وآليات تعزيزها في مؤسسات التعليم العالي حاضر خلالها الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة بجامعة قنا، ومستشار رئيس جامعة الأزهر للابتكار وريادة الأعمال.

مشاريع تجارية ناجحة

وتحدث الدكتور محمد جلال عن تجربته في عالم الابتكار، وريادة الأعمال من خلال إلقاء الضوء على رحلة ريادة الأعمال والمهارات الأساسية التي يجب أن تتوفر في الريادي الناجح ومنها القدرة على الابتكار، وخلق أفكار خارج الصندوق وتحويلها إلى مشاريع تجارية ناجحة أن يكون لديهم مهارات إتصال فعالة ومهارات في حل المشكلات بالإضافة إلى المهارات المالية، والتنظيمية مستعرضاً قصص لأشهر رواد الأعمال والكيفية التي قاموا من خلالها ببناء مشاريعهم الريادية الخاصة بهم مؤكداً في ذلك على دور التكنولوجيا الحديثة في إزالة العديد من العوائق في إطلاق المشاريع ، وأثرها في تطوير الأفكار الإبداعية وضرورة توظيفها لنجاح المشروعات الناشئة.

وأوضح الدكتور محمد جلال، أهمية نوادي ريادة الأعمال في الجامعات ودورها الفعال في تقديم فرص متميزة لتدريب الشباب، واحتضان أنشطتهم، ومساعدتهم على الانطلاق في آفاق سوق عمل حر، غير نمطي، يقوم على ركائز التكنولوجيا المتطورة.

وأشاد الدكتور جلال بالزخم التقني والتكنولوجي الذي شهدته النسخة الثانية من مؤتمر Devfest2023 بجامعة أسيوط والذي يعد خطوة مهمة، وإضافية يستفيد منها أصحاب الأفكار الإبداعية، والشركات الناشئة مثمناً جهود القائمين على المؤتمر في جمع العديد من التقنيين، والمطوريين، وأصحاب الشركات الريادية الناجحة ليكونوا مرجعاً للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس ممن لديهم أفكار إبداعية خلاقة تصلح لمشروعات ريادية تخدم المجتمع. جدير بالذكر، أن الدكتور محمد جلال، أستاذ زائر ومحاضر في عدد من الجامعات الدولية في الولايات المتحدة و بريطانيا و ألمانيا، وهو المدير المؤسس لحاضنات مركز ريادة الأعمال بجامعة الأزهر والذي اسهم في إنشاء 30 شركة ناشئة ودعم 200 شركة لرواد الأعمال في مجالات تكنولوجية مختلفة.