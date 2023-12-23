الأزهر: الأفرع المستحدثة في المسابقة القرآن الكريم دليل على تجديد الخطاب الديني

قال الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، إن كتاب الله جمع الحضور فلأحكامه نعمل ونخضع ووصفه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حبل الله المتين والصراط المستقيم.

وأضاف وكيل الأزهر، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم، أن مركز مصر الثقافي الإسلامي، جاء ضمن خطوات بناء الجمهورية الجديدة، معربا عن تهنئته بتجديد الثقة وتوليه فترة رئاسية جديدة.

خطوات التجديد من المؤسسات الدينية

وأكد «الضويني»، أن المسابقة تؤكد أن خطوات التجديد من المؤسسات الدينية في إطار فهم القرآن معنا وفهما، لافتا إلى أن اختيار فرع الأسر القرآنية دليلا على أهمية الترابط الأسري التي تعين بعضها البعض على حفظة كتاب الله.

وأضاف: «القرآن الكريم هو العمل الدائم والمعجزة الخالدة التي تعين الأمة وتحفظ أبنائها، وإن تواتر القرآن دليلا على أننا أمة لها تاريخ، وفصاحة ألفاظه تذكرنا بأننا أمة العلم والعمل».