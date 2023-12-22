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فى عددها الجديد.. مجلة الأزهر تواصل دعمها للقضية الفلسطينية

كتب:

أحمد الشرقاوي
04:27 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
مجلة الأزهر تواصل دعمها للقضية الفلسطينية وتكشف الوجه الحقيقي للصهيوني

مجلة الأزهر تواصل دعمها للقضية الفلسطينية وتكشف الوجه الحقيقي للصهيوني

واصلت مَجلة الأزهر الشريف في عددها الصادر أول شهر «جمادى الآخرة» لعام 1445هـ، نَشْر عدد من الموضوعات الداعمة للقضية الفلسطينية والكاشفة عن الوجه الحقيقي للصهيونية، وذلك للشهر الثاني على التوالي في مقالات خاصة ضمن صفحات المجلة التي تُتاح بشكل دوري أوَّل كلِّ شهر عربي.

مجلة الأزهر تواصل دعمها للقضية الفلسطينية

وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر: إنَّ المجلة تجمع في مادتها بين الأصالة والمعاصرة؛ إذْ هي ليست منعزلةً عن واقع الأمَّتين العربية والإسلامية، وما تعيشه من أزمات وقضايا، وعلى رأسها: القضية الفلسطينية العادلة، التي تُعد القضية الأولى والمركزية للعرب والمسلمين.

وأوضح «عيَّاد»»، أن عدد هذا الشهر من مجلة الأزهر قد ضمَّ -إلى جانب مقالات أبواب المجلة- عددًا من الموضوعات الخاصة بالأحداث الجارية على أرض فلسطين المحتلة وحرب الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار إلى أنَّ أبرز هذه الموضوعات: مقال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بعنوان: «الصهيونية وإبادة الإنسانية»، ومقال الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء وعضو مجمع البحوث الإسلامية، بعنوان: «تباين المواقف من حرب غزة وموقف الشرع منها»، ومقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، بعنوان: «العنف الصهيوني الغاشم وجذوره الدينية»، إضافةً إلى عدد من المقالات التي كشفت عن سرقة اليهود للفكر الإسلامي، وفنَّدت مزاعم تفوق اليهود على سائر الأمم، وسلَّطت الضوء على الدعم الأمريكي والغربي للكِيان الصهيوني.

من جانبه، أشار الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية والمشرف على إصدار مجلة الأزهر، إلى أنَّ المجلة قد أصدرت كتابَين هديَّة للقرَّاء؛ بعنوان: «الصهيونية العالمية» لعباس محمود العقاد، و«الموجز في تاريخ القدس» لعارف باشا العارف، وهما مِن تقديم: الدكتور نظير محمد عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر.

وتُباع مجلة الأزهر التي صدر العدد الأول منها في عام 1349هـ= 1930م، بخمسة جنيهات فقط، كما أن باب الاشتراكات فيها مفتوح من خلال التواصل مع الإدارة العامة لمجلة الأزهر بمجمع البحوث الإسلامية في شارع الطيران بمدينة نصر، أو عبر التواصل مع قسم الاشتراكات بمؤسسة الأهرام.

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