بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور لـ25 مليون موظف بالقطاع الخاص خلال أيام

يدخل قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، حيز التنفيذ، مطلع العام المقبل، إذ حدد المجلس القومي للأجور، الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص بـ3500 جنيه، بدلاً من 3000 جنيه، ويطبق على 25 مليون موظف بالقطاع الخاص، وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في ديسمبر 2022.

قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، إن قرار زيادة الأجور للقطاع الخاص يسهم بشكل كبير في زيادة القوة الشرائية للمواطنين، ما يؤدي إلى انتعاش الأسواق والتخلص من الركود، ويؤثر إيجابيًا في الاقتصاد وتحسن الحالة الاقتصادية لدى قطاع كبير من المواطنين.

زيادة العلاوة السنوية

أضاف «البنا» لـ«الوطن»، أن قرار زيادة العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني إلى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى، بمثابة إضافة جيدة وانتعاش كبير لأصحاب الدخل القليل، موضحا أن الحد الأدنى للأجور شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، خلال عامين، إذ ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 3500 بداية من 2024.

وتابع بأن رفع الحد الأدنى للأجورللقطاع الخاص له أثر كبير في حركة البيع والشراء والمساهمة في تحسين الحالة الاجتماعية لدى الفرد والاستقرار الاقتصادي لدى المجتمع ككل.