خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور بداية يناير 2024 يلبي احتياجات المواطنين

قال محمد البنا الخبير الاقتصادي، إنّ قرار الحكومة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالقطاع الخاص ليصل إلى 3500 بدلا من 3 آلاف جنيه، خطوة في الاتجاه الصحيح للحفاظ على مستوى المعيشة الخاص بقطاع كبير من المجتمع المصري.

وأضاف البنا لـ«الوطن»، أنّ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من يناير 2024 خطوة مهمة للغاية، حيث تصل قوة العمل لدى القطاع الخاص إلى 25 مليون موظف، لذلك قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة أجور العاملين لهذا القطاع يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر التي هؤلاء العاملين بإعالتها.

أهمية زيادة الأجور

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنّ تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور خلال أيام يدل على شعور الحكومة المصرية بالمسؤولية المجتمعية، التي تتمثل في ضمان معيشة جيدة للعاملين، مشيرا إلى أنّه يجب على القطاع الخاص أن يراعي تحديد الأسعار التي يضعها على المنتجات.

وكانت الحكومة قد قررت تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في أبريل الماضي، لكن القطاع الخاص طلب مهلة لتوفيق الأوضاع، حتى جرى الإعلان عن بدء تطبيق القرار بداية من يناير المقبل.