تفاصيل وموعد تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

أكد مجدي بدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور من أول شهر يناير المقبل، لافتا إلى أن الحد الأدنى للأجور هو 3500 جنيه، للعاملين في القطاع الخاص.

لن يتم استثناء أحد من تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأضاف بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه لن يتم استنثاء أحد من تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، مبينا أنه لا يوجد حصر حتى الآن بمن يشملهم الحد الأدنى للأجور.

تطبيق قرار «الأدنى للأجور» للعاملين بالقطاع الخاص بقيمة 3500 جنيه

ولفت إلى أنه سيتم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بقيمة 3500 جنيه من خلال مديريات العمل، مع التزام كل المنشآت بالقرار، موضحا أنه في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل.