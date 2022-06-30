«نيويورك تايمز»: إيران تعتقل جنرالا في الحرس الثوري تجسس لصالح إسرائيل

ذكرت صحيفة «نيويوك تايمز» الأمريكية، أنّ السلطات الإيرانية اعتقلت جنرالا في الحرس الثوري الإيراني بسبب تجسسه لصالح إسرائيل.

الاعتقال بشكل سري

ووفقًا للصحيفة الأمريكية التي نقلت عن شخص على صلة قوية بمسؤولين كبار في الحرس الثوري الإيراني، فإنّ الجنرال الذي تم اعتقاله هو علي ناصري، لافتة إلى أنّه جرى اعتقاله بشكل سري في يونيو الحالي.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أنّه كان قائدًا كبيرًا في وحدة المعلومات بالحرس الثوري الإيراني، وكان مكلفًا بالإشراف على عمل الوحدة، مشيرة إلى أنّ إلقاء القبض عليه جاء بعد اعتقال عشرات من موظفي برنامج تطوير الصواريخ التابع لوزارة الدفاع الإيراني قبل ما يقرب من شهرين.

وجاء إلقاء القبض على الموظفين للاشتباه بتسريب معلومات عسكرية سرية، تشمل مخططات تصميم الصواريخ إلى إسرائيل.

عزل رئيس الاستخبارات في الحرس الثوري

وصرح نائب الرئيس الإيراني الأسبق، علي أبطحي، للصحيفة الأمريكية، بأنّ عزل رئيس جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، حسين الطيب، الأسبوع الماضي، كان اعترافا من طهران بأنّ مواجهة التهديد الإسرائيلي تتطلب قيادة جديدة وإعادة ضبط الاستراتيجيات والبروتوكولات، مضيفًا أنّ الاختراقات الأمنية داخل إيران والنطاق الواسع للعمليات التي تنفذها إسرائيل قوضت بالفعل أقوى مؤسسة استخباراتية لدينا.