بايدن: سنضرب أهداف الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له في سوريا إذا اضطررنا لذلك

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنهم سيضربون أهداف الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له في سوريا مرة أخرى إذا اضطروا إلى ذلك، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وفي سياق متصل، أفاد البيت الأبيض بأن واشنطن لا تسعى إلى الصراع، وعلى الجماعات المسلحة في سوريا والعراق مواجهة عواقب الهجمات على القوات الأمريكية، مشيرًا إلى أنّ الأنشطة العسكرية الأمريكية في سوريا هدفها الردع، وتستهدف أسلحة وذخيرة، حسبما أفادت قناة «قناة القاهرة» الإخبارية.