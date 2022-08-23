مقتل أحد ضباط القوة البرية لـ«الحرس الثوري الإيراني» في سوريا

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مقتل قائدا في «الحرس الثوري الإيراني» يدعى أبو الفضل عليجاني، مشيرة إلى مقتله في مهمة استشارية في سوريا، وفاق لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشارت وكالة «مهر» الإيرانية، إلى أن عليجاني من أصفهان، وكان أحد ضباط القوة البرية لـ«الحرس الثوري»، مستشار عسكري في سوريا.

بدوره، قال مسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أمس الاثنين، إن بايدن مصمم على إبقاء «الحرس الثوري الإيراني» على قائمة الإرهاب، مشيرا لقناة «العربية» الإخبارية، إلى ضرورة حل بعض القضايا العالقة مع «طهران».

مسؤول أمريكي: بايدن لن يقبل إلا باتفاق يحفظ مصالح الولايات المتحدة الأمريكية

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن بلاده مستعدة للالتزام المتبادل بالاتفاق النووي، مضيفا ان الرئيس جو بايدن، لن يقبل إلا باتفاق يحفظ مصالح «واشنطن».

وأضاف المسؤول الأمريكي: يبدو أن «طهران» أسقطت بعض مطالبها، مؤكدا أن إيران أبدت قبولاً بعدم رفع العقوبات عن «الحرس الثوري الإيراني»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

واعتبر المسؤول الأمريكي، أن اتهام «واشنطن» بعرقلة الاتفاق النووي الإيراني أمر سخيف. ونفى مسؤول مجلس الأمن القومي الأمريكي، تقارير عن تقديم تنازلات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، مضيفا أن إدارة بايدن تعمل حالياً على بحث مسودة الاتفاق، سترد عليها في الوقت المناسب.

«مؤسسة 15 خرداد»: وراء مكافأة 3.3 مليون دولار على رأس رشدي

من جانبه، قال جابرييل نورونها، المستشار السابق في الشأن الإيراني البارز في وزارة الخارجية خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ووثائق حكومية إيرانية، إن الاتفاق النووي الذي ستبرمه الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن مع «طهران» في وقت لاحق، سيؤدي إلى رفع العقوبات عن «مؤسسة 15 خرداد» أحد المنظمات الحكومية، والتي تمول مؤامرات الاغتيال وتقدم مكافآت لإيذاء الأعداء السياسيين للبلاد.

وتقف «مؤسسة 15 خرداد»، على سبيل المثال وراء مكافأة قدرها 3.3 مليون دولار على رأس الكاتب البريطاني الهندي سلمان رشدي.

وفي وقت سابق اتهم السناتور الجمهوري، أحد أشد المعارضين للاتفاق النووي الجديد، تيد كروز، إدارة بايدن بالمساعدة في تمويل المؤامرات الإرهابية العالمية لطهران من خلال تخفيف العقوبات، محذرا في صحيفة «فري بيكون» الأمريكية، أن من خلال دفع هذه الصفقة، ستعمل الإدارة الأمريكية على تحفيز وتشجيع إيران على تنفيذ اغتيالات في الولايات المتحدة.