«واشنطن بوست»: الأقمار الصناعية تؤكد دمارا غير مسبوق جراء الحرب الإسرائيلية في غزة

أكدت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أن الأقمار الصناعية والتقييمات الأممية، تؤكد أن الحرب الإسرائيلية على غزة، خلفت دمارا غير مسبوق، خلال القرن الحالي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

إلى ذلك، أكد مسؤولون فلسطينيون، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 99 شهيدا.

وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتاد 6 من طاقم مستشفى العودة بغزة.