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زوارق الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصفها العشوائي للمناطق الغربية في غزة

كتب:

نرمين عفيفي
03:16 م | السبت 23 ديسمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف بشكل عشوائي جنوبي ووسط قطاع غزة، كما تواصل زوارق الاحتلال قصفا عشوائيا للمناطق الغربية.

وأشارت إلى سقوط شهداء ومصابين جدد جراء العدوان الإسرائيلي وسط القطاع، وواصلت قوات الاحتلال استهداف عربات وأطقم الإسعاف في قطاع غزة.

وحظرت قوات الاحتلال دخول الدفاع المدني للأماكن المنكوبة بغزة، بجانب عدم وجود ممرات آمنة بقطاع غزة وترويج قوات الاحتلال لأكاذيب حول ذلك.

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بقلم نرمين عفيفي