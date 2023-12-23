«معلومات الوزراء» يكشف عن عمالقة إنتاج النفط خلال 2023.. منها دولتان عربيتان

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، ما رصدته أويل برايس بشأن أداء أعلى 5 دول من حيث إنتاجية النفط خلال عام 2023.

وجاءت الدول كالتالي:

1- الولايات المتحدة الأمريكية: ارتفع إنتاجها إلى مستوى قياسي بلغ نحو 13.236 مليون برميل يوميًا، مع توقعات بمواصلة نمو رغم اعتزام منتجي النفط خفض الإنتاج 1%، وتقليل شركات الحفر ميزانياتها بمتوسط 4%.

2- السعودية: بلغ متوسط إنتاجها من النفط الخام نحو 10.2 مليون برميل يوميا في النصف الأول من عام 2023، رغم تخفيضها الطوعي للإنتاج بمليون برميل يوميًا منذ يوليو الماضي، ليبلغ متوسط إنتاجها نحو 9 ملايين برميل يوميا في النصف الثاني من العام.

3- روسيا: أعلنت عقب أزمتها مع أوكرانيا تقديمها لمعلومات مفصلة عن قطاعها النفطي لكي لا يتمكن الغرب من تعقبه وتضييق الحصار على صادراته وإيراداته إلا أنه يُعتقد أن إنتاجها من النفط الخام بلغ نحو 9 ملايين برميل يوميا.

4- كندا: بلغت العام الماضي مستوى قياسيا في إنتاج النفط بنحو 4.86 مليون برميل يوميا، مع توقعات بنمو الإنتاج في أعوام 2023 و2024 و2025، ليزيد بنسبة 8% بحلول عام 2025.

5- العراق: ثاني أكبر منتج للنفط داخل (أوبك)، جاء كخامس أكبر دولة منتجة للنفط في العالم هذا العام، إذ بلغ متوسط الإنتاج نحو 4.3 مليون برميل يوميا.