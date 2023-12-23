«شباب الشرقية»: «حق الطريق» ندوة ضمن برنامج الرواق الأزهري للطفل والأسرة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية ندوة بعنوان «حق الطريق»، ضمن برنامج الرواق الأزهري للطفل والأسرة بالتعاون مع الأزهر الشريف للجامع الأزهر.

شباب ورياضة الشرقية تنظم ندوة عن حق الطريق

حاضر الشيخ محمد عبدالحميد، ممثل عن الأزهر، في ندوة حق الطريق وحرمته والحفاظ عليه وتفسير وتوضيح «وإياكم والجلوس بالطرقات»، وغض البصر عن المارة والنظر إلى ما حرم الله في الأماكن العامة والحفاظ عليها وإحسان استخدامها .

آداب الطريق وإلقاء السلام وإبعاد الأذى

كما عرض من القرآن والسنة حق الطريق في صورة مبسطة للنشء المشارك عن آداب الطريق وإلقاء السلام وإبعاد الأذى عن الطريق وعدم النظر لما في يد غيره وعدم الضوضاء والأصوات العالية وتحدث عن عدم إيذاء الآخرين والجيران واختتم فضيلة الشيخ بالحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نصح الآخرين.

الجديد بالذكر أنه سيتم تنفيذ الرواق الأزهري على مستوى محافظة الشرقية بحيث تعم الاستفادة لجميع أبناء مراكز الشباب بخمس إدارات فرعية وفقا لبرنامج وخطة يتم التنسيق خلالها بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، حيث تم التنفيذ الشهر الأول بإدارة شباب الزقازيق غرب مركز شباب كفر الحصر، واختتم اليوم بمركز شباب العزيزية بإدارة شباب منيا القمح شرق وجارٍ التنفيذ بباقي المراكز.