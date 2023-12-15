انطلاق الدراسة بنظام الحضور المباشر في الرواق الأزهري بأسوان غدا

أعلن الرواق الأزهري بأسوان عن انطلاق الدراسة في رواق العلوم الشرعية والعربية في محافظة أسوان غدًا، وتشمل المحاضرات نظام الحضور المباشر.

وبحسب ما ذكرت الصفحة الرسمية، للرواق عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فإن المحاضرات ستنطلق في معهد الإمام محمد متولي الشعراوي في تمام الساعة 3:30 عصرًا.

انطلاق الدراسة في الرواق الأزهري بأسوان غدا السبت

وتنطلق البرامج التعليمية في الرواق الأزهري بأسوان تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد من د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، والدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشؤون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.

متابعة مستمرة للرواق من مؤسسة الأزهر

وفي وقت سابق أكد الدكتور أحمد رضوان الغنيمي، مدير فروع الرواق الأزهري السابق في أسوان، أن هناك متابعة مستمرة من الجامع الأزهر لفروع الرواق الأزهري المختلفة في جميع المحافظات.

عدد الدارسين بالرواق الأزهري في أسوان

ويبلغ عدد الطلاب الدارسين في الرواق الأزهري بأسوان حوالي 740 دارسا بمختلف المراحل والمستويات في معهد الإمام محمد متولي الشعراوي بأسوان، الذي تم تجهيزه لاستيعاب جميع الدارسين والمراحل التعليمية المختلفة.