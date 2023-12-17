«التعريف بأسماء الله الحسنى».. ندوة ضمن برنامج الرواق الأزهري في جنوب سيناء

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء إدارة تنمية النشء، فعاليات برنامج «الرواق الأزهري للطفل والأسرة» بالتعاون مع الأزهر الشريف، بمركز الساحل للتنمية الشبابية بمدينة طور سيناء، من خلال تنظيم ندوة للطلائع بعنوان «التعريف بأسماء الله الحسنى»، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

الحديث عن الهجرة النبوية

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنّ الشيخ عبد الحميد عطية من الإدارة الأزهرية بجنوب سيناء، أشرف على إلقاء الندوة وتضمن الحديث عن الهجرة النبوية التي أثرت العقول والقلوب بالدروس والعبر، ومنها حفظ الأمانات وردها إلى أصحابها، عندما أمر الرسول الكريم على بن أبي طالب -كرم الله وجه أن ينام في فراشه تاركا له برده الحضرمي، وذلك من أجل تمويه وتضليل كفار قريش، مكلفا إياه أن يرد الأمانات والودائع إلى أهلها، فالرسول- صلى الله عليه وسلم- كان حريصا على رد الأمانات ووفيا لمن استأمنه حتى في أحلك الظروف.

وأوضح وكيل الوزارة، أنّ برنامج الرواق الأزهري للطفل والأسرة، يُنفذ للعام 2023 - 2024، داخل مراكز الشباب، بمدن المحافظة وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء، وذلك بالاستعانة بباقة من علماء الأزهر الشريف بجنوب سيناء.