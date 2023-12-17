رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«التعريف بأسماء الله الحسنى».. ندوة ضمن برنامج الرواق الأزهري في جنوب سيناء

كتب:

داليا منير
05:41 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
جانب من الندوة

جانب من الندوة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء إدارة تنمية النشء، فعاليات برنامج «الرواق الأزهري للطفل والأسرة» بالتعاون مع الأزهر الشريف، بمركز الساحل للتنمية الشبابية بمدينة طور سيناء، من خلال تنظيم ندوة للطلائع بعنوان «التعريف بأسماء الله الحسنى»، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

الحديث عن الهجرة النبوية

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنّ الشيخ عبد الحميد عطية من الإدارة الأزهرية بجنوب سيناء، أشرف على إلقاء الندوة وتضمن الحديث عن الهجرة النبوية التي أثرت العقول والقلوب بالدروس والعبر، ومنها حفظ الأمانات وردها إلى أصحابها، عندما أمر الرسول الكريم على بن أبي طالب -كرم الله وجه أن ينام في فراشه تاركا له برده الحضرمي، وذلك من أجل تمويه وتضليل كفار قريش، مكلفا إياه أن يرد الأمانات والودائع إلى أهلها، فالرسول- صلى الله عليه وسلم- كان حريصا على رد الأمانات ووفيا لمن استأمنه حتى في أحلك الظروف.

وأوضح وكيل الوزارة، أنّ برنامج الرواق الأزهري للطفل والأسرة، يُنفذ للعام 2023 - 2024، داخل مراكز الشباب، بمدن المحافظة وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء، وذلك بالاستعانة بباقة من علماء الأزهر الشريف بجنوب سيناء.

اقرأ المزيد:

«فسحة على قد الإيد».. استمتع بإجازة سعيدة في جنوب سيناء بـ10 جنيهات

«رياضة جنوب سيناء» تواصل تدريبات «ها أنا أحقق ذاتي» لتنمية مهارات الأيتام

 منتخب السويس يكتسح جنوب سيناء بـ 9 أهداف في دوري الناشئين

«رياضة جنوب سيناء» تواصل فعاليات المشروع القومي لمراكز تدريب اللياقة البدنية

«زراعة جنوب سيناء»: توزيع الأسمدة الآزوتية على جمعيتي أبو صويرة

«زراعة جنوب سيناء»: تحصين الدواجن باللقاحات اللازمة

وكيل «تعليم جنوب سيناء» يكرم المتفوقين والمعلمين المتميزين بمدرسة النصر في طور سيناء

محافظ جنوب سيناء يصدق على جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل

«العالمية لخريجي الأزهر» تكرم محافظ جنوب سيناء لجهوده في التنمية

محافظ جنوب سيناء يكرم رئيس مدينة شرم الشيخ والمشاركين بالانتخابات الرئاسية
بقلم داليا منير