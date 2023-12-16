تصحيحًا للمفاهيم المغلوطة.. الرواق الأزهري يواصل أنشطته بـ«رياضة الشرقية»

عقدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية الجلسة الثالثة لبرنامج الرواق الأزهري للطفل والأسرة بالتعاون مع الأزهر الشريف والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية النشء، الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية إدارة تنمية النشء والمنفذ بمركز شباب العزيزية بإدارة شباب منيا القمح شرق.

حاضر الندوة بعنوان «حفظ الأمانات»، الشيخ عبد الرحمن فتحي سعد، لتصحيح المفاهيم المغلوطة وبناء فكر سليم بدءًا من القاعدة مع الصغار.

الرواق الأزهري يستهدف الرد على أسئلة الصغار

عرفت منسقة الرواق هند نصر أهمية الرواق للنشء والأسرة والمجتمع ودور الأزهر فى تصحيح المفاهيم لدى النشء، هذا وينفذ برنامج رواق الطفل والأسرة في دورته الثانية للعام الثاني 2023 داخل مراكز الشباب، وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف لتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيههم التوجيه الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان الطفل والأسرة لأي أمر من الأمور الدينية والدنيوية عن طريق كوكبة من الوعاظ من منطقه الوعظ بالشرقية.

عظم وأهمية الأمانات في القرآن والسنة

وعرض الشيخ عبدالرحمن سعد، مدى عظمة الأمانات من القرآن والسنة واختلاف أنواعها وأهميتها وأمانة الخبر والمعلومات وأمانة السر وأمانة العرض والكثير من الأمانات فى مختلف مناحي الأمور الدينية والمواقف التى تمر بحياتنا وتعاملنا مع الآخرين.

أكد الدكتور أحمد البسطويسي، مدير إدارة تنمية النشء، على توجيهات الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل الوزارة، في كلمته الافتتاحية في الجلسة الافتتاحية الأولى للرواق، ناصحًا للطلائع المشاركين بجلسات الرواق بالإنصات الجيد والاستفادة ونقل المعلومات والمفاهيم الصحيحة من فضيلة الشيخ للبيت والأسرة والمدرسة، وحثهم على الحضور بالجلسات المقرر لها يوم السبت من كل أسبوع.

تنفيذ البرنامج على مستوى المحافظة

الجديد بالذكر أنه سيتم تنفيذ الرواق الأزهري على مستوى محافظة الشرقية بحيث تعم الاستفادة لجميع أبناء مراكز الشباب بخمس إدارات فرعية وفقًا لبرنامج وخطة يتم التنسيق خلالها بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، حيث تم التنفيذ الشهر الأول بإدارة شباب الزقازيق غرب مركز شباب كفر الحصر وجارٍ التنفيذ بباقى المركز المرشحة كالتالي:-

إدارة شباب منيا القمح شرق - مركز شباب العزيزية

إدارة شباب الابراهيمية - مركز شباب شرقية مباشر

إدارة شباب أبوحماد - مركز شباب أبوحماد

إدارة شباب الزقازيق شرق - مركز شباب ناصر.