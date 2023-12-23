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مصطفى عبدالله يؤكد أهمية العمل الدؤوب وعدم انتظار الجزاء من الآخرين

كتب:

حسن سمير
06:32 م | السبت 23 ديسمبر 2023
الأديب والمفكر مصطفى عبدالله

الأديب والمفكر مصطفى عبدالله

قال الأديب والمفكر مصطفى عبدالله، إنّه ارتكز في حياته على مبدأ «قم بواجبك ولا تفكر في حقك»، مشيرًا إلى أنه في فترة عمله بالسنوات الماضية، لم يفكر في حقه لحظة واحدة حتى ينجز أعماله، والجزاء يأتي في سن السبعين، حصاد العمر.

أهمية إتقان العمل

وأضاف عبدالله، خلال استضافته ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر قناة dmc، اليوم السبت، أنه لا بد على الشخص أن يقوم بدوره ويحافظ على عقله ولا ينتظر أجرًا من أي شخص، لافتًا إلى أن كل الأشخاص القريبين منه، الذين ساعدهم يحتفلون به.

وتابع عبدالله أنه جاور الكبار في جميع أعماله، مثل: توفيق الحكيم، ونجيب محفوظ، ويحيى حقي الذي كتبت عنه كتابًا منذ عدة أشهر مضت، وزكي نجيب محمود، وفاروق حسني عندما كان وزيرًا للثقافة، والأدباء مثل محمود البدوي.

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