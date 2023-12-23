«النبراوي» يستقبل وزير التنمية المحلية الفلسطيني ويهديه درع نقابة المهندسين

استقبل المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، اليوم بمكتبه بمقر النقابة العامة، المهندس مجدي الصالح، الأمين العام للاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين، ووزير التنمية المحلية الفلسطيني، بحضور الدكتور هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين، والدكتور عادل الحديثي، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب.

مساندة الشعب الفلسطيني

أكّد «النبراوي» خلال اللقاء، رفضه واستنكاره وكل مهندسي مصر للجرائم المروعة، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، مشددًا على أن ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي، هي جرائم حرب وانتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.

وشدد نقيب المهندس على أن مصر قيادةً وشعبًا، لا تدخر جهدًا لمساندة الأشقاء في فلسطين، مؤكدًا أنّ القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولى.

استنكار جرائم الاحتلال

وأشار «النبراوي» إلى أنّ نقابة المهندسين والشعب المصري بكافة فئاته يدعم الأشقاء الفلسطينيين، في مواجهة جرائم العدوان والإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويساند كفاحه الباسل لاسترداد حقوقه وأرضه.

من جانبه، عبر المهندس مجدي الصالح، عن تقديره وامتنانه لما تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية، مثمنًا دور نقابة المهندسين والشعب المصري، في دعم القضية والشعب الفلسطيني.

وفي نهاية اللقاء، أهدى «النبراوي» درع نقابة المهندسين المصرية إلى أمين الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين، تقديرًا لمهندسي وشعب فلسطين الشقيق، مشيدًا بنضالهم وصمودهم في وجه الاحتلال.