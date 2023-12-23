32 فريقا من قرى الإسكندرية يشاركون في «مونديال حياة كريمة» لخماسي كرة القدم

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إنّّ مونديال حياة كريمة لكرة القدم، يقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وتنفذ الإدارة المركزية للتنمية الرياضية «الإدارة العامة للقاعدة الشعبية» بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

أنشطة متعددة في مونديال حياة كريمة

أوضحت «الشريف»، في تصريحات لـ«الوطن» أنّ فعاليات مونديال دوري حياة كريمة لخماسي كرة القدم المقام بمركز شباب برج العرب الجديد، تأتي بمشاركه 32 فريقًا من مراكز وقرى حياة كريمة، مشيرة إلى أن المونديال انطلق اليوم السبت، ويستمر حتى 30 مايو 2024.

أردفت أن مونديال حياة كريمة، يأتي ضمن مبادرات القيادة السياسية بتوفير حزمة من البرامج والأنشطة متعددة الأبعاد الخدمية والتنموية؛ لتتوافق وأبعاد رؤية مصر 2030؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن مونديال حياة كريمة، يهدف إلى توفير خدمات رياضية بقرى حياة كريمة، التي جرى تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية؛ لتطوير الريف المصري، وذلك لممارسة الأنشطة الرياضية بالقرى، واستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، وتنفيذ أنشطة ومشروعات داخل قرى حياة كريمة، والتي من شأنها خلق حراك قوي داخل تلك القرى، لاستثمار طاقات الشباب والنشء، وجعل مراكز الشباب، مراكز خدمة مجتمعية، ووصول الرياضة إلى كل قرى الجمهورية.