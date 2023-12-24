الجوافة فاكهة الصيف والشتاء.. أسعارها في المتناول وفوائدها الصحية بالجملة

تعد الجوافة من الفواكه الشعبية المنتشرة في مصر، ودائمًا أسعارها في متناول الجميع، وهي الفاكهة الوحيدة التي تتواجد في الأسواق على مدار السنة، بأنواع مختلفة منها الصيفية والشتوية، وهناك مزارعون يعتمدون عليها اعتمادًا كليًا في دخلهم، ويضاف إلى ذلك الفوائد الصحية العديدة التي يستفيد منها الإنسان عند تناولها.

فوائد الجوافة الصحية

تقول الدكتورة سارة طاهر أخصائي التغذية لـ «الوطن»، إن فاكهة الجوافة لها فوائد صحية عديدة، يستفيد الإنسان حين تناولها، منها الوقاية من السكري وضبط سكر الدم، وذلك بسبب المحتوى العالي للجوافة من الألياف الغذائية، الذي يساهم في ضبط مستويات السكر في الدم، لدى مرضى السكري أو المعرضين لخطر الإصابة به، إلى جانب تعزيز صحة الجلد والبشرة، بفضل محتوى الجوافة من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، كما أن تناولها بانتظام يلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة البشرة، ووقايتها من المشكلات الشائعة.

تقليل ضغط الدم

وتضيف أخصائي التغذية، أن الجوافة تحتوي على ضعف كمية البوتاسيوم، التي يحويها الموز، ما يساعد على تنظيم مستويات ضغط الدم، وتحسين عمل عضلة القلب، كما أن الألياف التي تحويها الجوافة تساعد على تقليل مستويات الكولسترول في الدم، ومنع ترسباته، وبالتالي تعمل على الحفاظ على سيولة الدم وخفض ضغط الدم، وتحسين وظائف الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى تعزيز عملية تنظيف الأمعاء، وتحسين عمل الجهاز الهضمي، وتسهيل عملية الهضم.

فاكهة الصيف والشتاء

من ناحيته، قال إبراهيم عطية، زيدان صاحب مزرعة جوافة، إنّ هذه الثمرة مصدر رزقنا ودخلنا الوحيد، وهي من الفواكه التي تستمر معنا في الصيف والشتاء ونقسم المحصول على فترتين الأولى نجمعها خلال شهور الصيف، ثم نقوم بإزالة الأزهار لتأجيل عملية النضج، وخروج الثمار في عملية تسمى «التسريت»، وحتى تعود الأزهار مرة أخرى، يمر عليها من ثلاثة لأربعة شهور، وتبدأ في التكوين كثمار، ونبدأ حصادها بداية من شهر نوفمبر وديسمبر.